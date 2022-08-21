Аллегри выступил с заявлением касаемо будущего Рабьо

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что рассчитывает на хавбека Адриена Рабьо.

"Рабьо сыграет завтра. Для меня он всегда оставался футболистом Ювентуса.

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Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к игрокам.

Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово. Так что завтра у нас будут два новичка: Рабьо и Кин", – сказал Аллегри в интервью журналисту Ромео Агрести.