iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аллегри выступил с заявлением касаемо будущего Рабьо

Наставник туринцев высказался о своем подопечном.
Сегодня, 18:26
Рабьо и Аллегри / Getty Images
Рабьо и Аллегри / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что рассчитывает на хавбека Адриена Рабьо.

"Рабьо сыграет завтра. Для меня он всегда оставался футболистом Ювентуса.

Читайте также: Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо

Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к игрокам.

Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово. Так что завтра у нас будут два новичка: Рабьо и Кин", – сказал Аллегри в интервью журналисту Ромео Агрести.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Адриен Рабьо массимилано аллегри
0 0 0

Статьи по теме

Каннаваро: Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился Каннаваро: Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился
Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо
Ювентус - Сассуоло 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Итали Ювентус - Сассуоло 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Итали
Талант Шахтера отправился в аренду в португальский клуб Талант Шахтера отправился в аренду в португальский клуб
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Европа19:58
Талант Шахтера отправился в аренду в португальский клуб
Бокс19:50
Бокс: расписание боев
Европа19:30
Лидс 3:0 Челси: Видео голов и обзор матча
Европа19:24
Тухель после поражения от Лидса заявил, что Челси надо усилить состав
Европа18:55
Зинченко - о победе над Борнмутом: Мы хорошо сыграли, особенно в первом тайме. Наш соперник ничего не создал
Европа18:51
Роналду определился со своим будущим
Европа18:26
Аллегри выступил с заявлением касаемо будущего Рабьо
Украина18:13
"Пример настоящего капитана": Динамо показало, как Сидорчук проводит досуг
Европа17:57
Лидс с разгромным счетом одолел Челси
Европа17:31
Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с вингером Аякса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK