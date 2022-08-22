Дубль Левандовски помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад

В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура чемпионата Испании Реал Сосьедад принимал Барселону. Победу в матче одержали гости со счетом 4:1.

Уже на первой минуте встречи Барселона отметилась голом. Форвард каталонцев Роберт Левандовски замкнул передачу партнера точным ударом в угол ворот.

Реал Сосьедад уже через пару минут сумел сравнять счет. Исак удачно реализовал выход один на один против голкипера.

Во второй половине встречи Барселона сумела выйти вперед и довести счет до разгромного. Сначала Дембеле отметился после изящного ассиста Фати, после чего Левандовски оформил дубль.

Точку в матче поставил юный талант каталонцев, выступающий под десятым номером, Ансу Фати.

Реал Сосьедад - Барселона 1:4

Голы: Исак, 6 - Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдия - Муньос, Мендес, Мерино (Каррикабуру, 78), Сильва (Турриентес, 69), Субименди - Кубо (Чо, 69), Исак(Наварро, 69).

Барселона: тер Штеген - Кристенсен, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Рафинья, 64) - де Йонг (Серджи Роберто, 85), Педри, Гави (Кессье, 85) - Левандовски, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фати, 64).

Предупреждения: Элустондо, Ле Норман - Араухо.