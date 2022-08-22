Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

В рамках второго тура чемпионата Испании Реал Сосьедад на своем поле уступил Барселоне (1:4).

Уже на первой минуте польский форвард каталонцев Роберт Левандовски отметился голом, а затем он повторил взятие ворот на 68-й минуте. Недолго до этого Дембеле забил свой гол в матче. Финальную точку в игре поставил Фати.

В составе хозяев единственным голом отличился Исак, который забил на шестой минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Барселона:

Реал Сосьедад - Барселона 1:4

Голы: Исак, 6 - Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдия - Муньос, Мендес, Мерино (Каррикабуру, 78), Сильва (Турриентес, 69), Субименди - Кубо (Чо, 69), Исак(Наварро, 69).

Барселона: тер Штеген - Кристенсен, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Рафинья, 64) - де Йонг (Серджи Роберто, 85), Педри, Гави (Кессье, 85) - Левандовски, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фати, 64).

Предупреждения: Элустондо, Ле Норман - Араухо.

Источник: MEGOGO