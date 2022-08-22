Гасперини оценил игру Малиновского в матче против Милана

В рамках второго тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле сыграла вничью с Миланом (1:1). В составе бергамского клуба голом отметился украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Малиновского. По словам специалиста, клуб нуждается в украинце в подобных играх.

"Это его типа матчи, но когда мы играем против закрытых команд, мне нужны нападающие. Он всегда у меня играл, вышел против Сампдории, получал практику в товарищеских встречах. В том, что я могу просить нападающих на трансферном рынке, нет ничего нового.

Я считаю, что в играх такого типа на этой позиции все нормально, но в других мы расплачивались за отсутствие настоящих форвардов, чаще находящихся в нужных зонах. Неслучайно Наполи, Ювентус, Рома и другие берут больше таких игроков".

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Гасперини отметил особенность игры Малиновского.

"Руслан приходил сюда как креативный полузащитник, но мы приспосабливали их с Пашаличем к роли нападающих. Если он нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи", - приводит слова Гасперини sportface.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аталанта - Милан.