Скучные нули: Ювентус не смог обыграть Сампдорию

В понедельник, 22 августа, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис состоялся матч второго тура итальянской Серии А между Сампдорией и Ювентусом, который завершился "сухой" ничьей 0:0.

Команды по десять раз пробили по воротам друг друга, но до цели добрались лишь пять из них, четыре из которых на счету "старой синьоры". Но даже этого не хватило туринском клубу, чтобы забить один-единственный мяч.

Таким образом Ювентус вторым после Милана среди лидеров потерял очки уже на старте чемпионата. Без потерь идут лишь Наполи, Интер и Рома.

Сампдория - Ювентус 0:0

Сампдория: Аудеро - Берешински, Феррари, Колли, Ауджелло (Мурру, 72) - Виейра (Депаоли, 78), Лерис, Ринкон (Верре, 67), Сабири, Джуричич (Вильяр, 72) - Капуто (Квальярелла, 78).

Ювентус: Перин - Данило, Ругани, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46) - Маккенни (Миретти, 61), Локателли (Ровелла, 85), Рабьо - Куадрадо (Кин, 77), Влахович, Костич.

Предупреждения: Джуричич Лерис Верре - Алекс Сандро Ровелла.