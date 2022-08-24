Челси объявил о продаже чемпиона Европы в Вест Хэм
Лондонский Челси официально объявил о продаже защитника Эмерсона Пальмиери в Вест Хэм.
Итальянский футболист заключил контракт с "молотобойцами" сроком на четыре года с возможностью продления еще на сезон.
West London ➡️ East London— West Ham United (@WestHam) August 23, 2022
Welcome, @emersonpalmieri! 🙌 pic.twitter.com/JUQfxah2fB
По информации английской прессы, Вест Хэм заплатил за игрока 13 миллионов фунтов, плюс два миллиона рассчитаны в качестве бонусов.
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В прошлом сезоне Эмерсон выступал за Лион на правах аренды. В составе французского клуба он провел 37 матчей, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Вместе с Челси 28-летний футболист выигрывал Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов, а прошлым летом победил на Евро-2020 в составе сборной Италии.