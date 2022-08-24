Аталанта подняла ценник на Малиновского

На украинца претендуют несколько команд.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Услугами 29-летнего футболиста интересуются английские и французский клубы.

Как сообщает Tutto Atalanta, руководство Аталанты повысило цену на Малиновского. Ранее клуб хотел заполучить за игрока около 20 миллионов евро, однако сейчас цену поднял до 30-35 миллионов евро.

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Отмечается, что бергамский клуб рассматривает как полноценный трансфер, так и аренду с обязательным выкупом.

Напомним, Руслан попал в сферу интересов французского Марселя, а также Тоттенхэма и Вест Хэма.

Ранее наставник Аталанты высказался о будущем Малиновского в команде.