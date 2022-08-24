Рома близка к подписанию форварда сборной Италии

Экс-форвард Торино Андреа Белотти переходит в Рому. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Трансфер находится на финальном этапе. Нападающий перейдет в качестве свободного агента. Белотти подпишет с Ромой контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Напомним, 28-летний итальянец выступал за Торино с 2015 года, проведя в клубе 7 лет.

В минувшем сезоне Белотти забил 8 мячей в 22 играх чемпионата Италии.

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