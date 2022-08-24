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Тен Хаг высказался о подписании Каземиро

Нидерландец поделился мнением о свежем трансфере.
Сегодня, 18:20
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images
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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высоко отозвался о новичке клуба Каземиро.

"Мы говорили о лидерстве, в матче против Ливерпуля у нас было лидерство на поле. И Каземиро лидер. Он знает игру. Знает, как побеждать. За свою карьеру он выиграл так много трофеев, и это важно иметь в команде.

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Это есть у Варана, у Каземиро и у Роналду. Так что команде нужны такие игроки. Это как руководство к действию для молодых футболистов, которые еще не выигрывали трофеев", – сказал тен Хаг в интервью BBC.

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