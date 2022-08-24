Руни раскритиковал трансферную политику Манчестер Юнайтед

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал трансфер опорника Каземиро.

"Мы возвращаемся к необходимости смотреть в будущее. В идеале они должны подписывать игроков в возрасте между 20 и 25 годами, а Каземиро похож на Кристиана Эриксена – он был хорошим игроком, но поможет ли он клубу двигаться вперед?

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Френки де Йонг, главная цель тен Хага в полузащите, подошел бы лучше. Вариант с Каземиро, похоже, возник из ниоткуда и выглядит ситуативным – я бы удивился, если он был приоритетным вариантом, когда пришел тен Хаг. Похоже, не сумев подписать де Йонга, МЮ взял Каземиро, так как он был доступен", – сказал Руни в интервью Manchester Evening News.

Напомним, за переход 30-летнего бразильца манкунианцы заплатили "бланкос"" 60 миллионов евро + 10 миллионов могут уехать в Мадрид в качестве бонусов.