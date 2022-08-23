Каземиро: Я хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед

Новоиспеченный хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро рассказал о желании выиграть с клубом АПЛ.

"Перемены – это новый вызов для меня. Я говорил с женой три дня назад, и она сказала мне, что я похож на 18-летнего – настолько я возбужден участием в новом проекте. Я уже предвкушаю выступление в Премьер-лиге.

Если бы была возможность, я бы сыграл уже с Ливерпулем. Я действительно взволнован, это клуб с великой историей, буду работать, чтобы вписать свое имя здесь, потому что пока я еще ничего не выиграл.

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Все, что я показывал в Реале, я хочу продемонстрировать и в МЮ. Хочу показать свой бойцовский характер, усердие, профессиональное отношение к делу. Хочу усердно работать каждый день, чтобы подтвердить серьезность намерений.

Я хочу выиграть АПЛ. Сейчас у меня один из лучших периодов карьеры. Я чувствую себя замечательно, в отличной форме. Есть ощущение, что сейчас был идеальный момент принять такое решение", – сказал Каземиро в интервью клубному сайту.