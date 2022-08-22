"Новый дьявол": Манчестер Юнайтед представил Каземиро на Олд Траффорд

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед объявил о достижении договоренности с мадридским Реалом по трансферу опорного полузащитника Каземиро.

За переход 30-летнего бразильца манкунианцы заплатят "бланкос"" 60 миллионов евро + 10 миллионов могут уехать в Мадрид в качестве бонусов.

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Перед стартом матча третьего тура АПЛ против Ливерпуля на Олд Траффорд болельщики стали свидетелями презентации игрока.

Вполне вероятно, что Каземиро сможет принять участие уже в следующей игре Юнайтед, которая состоится 27 августа против Саутгемптона.

Каземиро был игроком Реала на протяжении 9 лет (один сезон он провел в аренде в Порту).За это время он по три раза становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и УЕФА, победителем клубного чемпионата мира, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и еще однажды выигрывал кубок Испании.