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Известный арбитр АПЛ вернется к работе в Англии

Легендарный страж порядка на футбольном поле займет новосозданную должность в совете судей английских чемпионатов.
Сегодня, 10:57
Ховард Уэбб / Getty Images
Ховард Уэбб / Getty Images
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Ховард Уэбб вернется в английский футбол в конце этого года в качестве первого главного судьи Судейской коллегии профессиональных матчей (PGMOL), передает The Guardian.

Бывший рефери был утвержден в новой роли, а официальная дата начала его работы будет подтверждена в надлежащее время.

"PGMOL рада подтвердить, что Ховард Уэбб возьмет на себя роль главного судьи в ближайшие месяцы", — гласит заявление коллегии.

Уэбб последние шесть лет работал в Соединенных Штатах и ​​Канаде, первоначально присоединившись к Профессиональной судейской организации Северной Америки в качестве менеджера по работе с видеопросмотрами.

В январе 2018 года Уэбб стал генеральным менеджером PRO — эту должность он оставит после того, как проконтролирует оставшуюся часть футбольного сезона МЛС.

"Я с нетерпением жду возможности вступить в должность главного судьи PGMOL, как только закончу свой контракт здесь в конце этого сезона в МЛС", — сказал Уэбб. "Здорово вернуться домой, в место, которое я хорошо знаю, много лет работал на поле и с нетерпением жду возможности стать его частью".

"Я буду управлять судейством в Премьер-лиге и Футбольной лиге, во всех лигах, которые обслуживает PGMOL, в конечном итоге стремясь улучшить стандарты судейства и работы с командой".

Уэбб добавил, что он "многому научился" за время работы в Северной Америке и с нетерпением ждет новых испытаний.

Он также внесет свой вклад в "улучшение стандартов" использования VAR. Во время своего пребывания в PRO он регулярно общался со СМИ, чтобы обсудить инциденты с VAR. Также еженедельно публиковались видео, которые объясняли решения видеоассистента и показывали внутриигровое общение между официальными лицами.

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