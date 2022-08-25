Гвардиола: Бернарду Силве очень нравится Барселона

В ночь на четверг, 25 августа, на Камп Ноу состоялся благотворительный матч между Барселоной и Манчестер Сити. Встреча завершилась результативной ничьей 3:3.

После игры главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход его подопечного, Бернарду Силвы, в стан "сине-гранатовых".

"Я не тот человек, который может сказать Барселоне, чтобы она забыла о подписании Бернарду", — цитирует испанца Sky Sports. "Мы хотим, чтобы он остался с нами, но я не хочу, чтобы кто-то был недоволен. Первым делом клубы пришли бы к соглашению, но за последние два года ему не поступало ни одного предложения".

"Я не хочу, чтобы он уходил, он превосходный игрок и отличный человек. Осталось всего семь или восемь дней (трансферного окна). Я хочу, чтобы он остался. Тем не менее, это правда, что Бернарду очень нравится Барселона".

В то же самое время наставник Барселоны Хави Эрнандес, который сидел рядом с Гвардиолой на пресс-конференции, сказал, что любой дальнейший шаг "зависит от Сити".