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Чемпион мира перебрался из Барселоны в Лечче

Самюэль Умтити отправился в Италию за игровой практикой.
Сегодня, 12:30
Самюэль Умтити / Getty Images
Самюэль Умтити / Getty Images
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Защитник Барселоны Самюэль Умтити продолжит карьеру в Италии.

28-летний француз будет выступать за Лечче, который играет в Серии А. Умтити перебрался в итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Действующий контракт Самюэля с Барселоной истекает летом 2026 года.

Напомним, в 2018 году Умтити в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Атлетико пошел по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Лечче самюэль умтити
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