Чемпион мира перебрался из Барселоны в Лечче
Самюэль Умтити отправился в Италию за игровой практикой.
Защитник Барселоны Самюэль Умтити продолжит карьеру в Италии.
28-летний француз будет выступать за Лечче, который играет в Серии А. Умтити перебрался в итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
#Welcome Samuel #Umtitihttps://t.co/bdo6lUoUCw pic.twitter.com/OVqLIJEOgr— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 25, 2022
Действующий контракт Самюэля с Барселоной истекает летом 2026 года.
Напомним, в 2018 году Умтити в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Атлетико пошел по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.