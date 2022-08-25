Чемпион мира перебрался из Барселоны в Лечче

Самюэль Умтити отправился в Италию за игровой практикой.

Защитник Барселоны Самюэль Умтити продолжит карьеру в Италии.

28-летний француз будет выступать за Лечче, который играет в Серии А. Умтити перебрался в итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Действующий контракт Самюэля с Барселоной истекает летом 2026 года.

Напомним, в 2018 году Умтити в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Атлетико пошел по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.