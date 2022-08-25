Тренер Интера прокомментировал попадание клуба в одну группу ЛЧ с Барселоной и Баварией

Главный тренер Интера Симоне Индзаги высказался об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, итальянский клуб попал в группу С – к Баварии, Барселоне и Виктории Пльзень.

"Лига чемпионов – очень престижный турнир. Мы встретимся с очень сильными и хорошо организованными командами. Как и всегда, мы собираемся подготовиться к каждому матчу наилучшим образом, изучить каждую мелочь. Знаем, что на таком уровне не бывает простых игр.

Мы – Интер, мы с энтузиазмом подходим к этому соревнованию. Наша цель – продолжить наш прошлогодний путь", – сказал Индзаги в интервью сайту УЕФА.

Ранее Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.