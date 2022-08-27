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Футбол

Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба

Бразилец может остаться в Европе.
Сегодня, 10:40
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images
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Бразильский защитник Марсело может продолжить карьеру на европейском континенте.

По информации Footmercato, экс-футболист Реала попал в сферу интересов леверкузенского Байера.

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Детали потенциальной сделки не уточняются. Вполне вероятно, что сторонам не удастся договориться о финансовых вопросах.

В минувшем сезоне бразилец провел 17 матчей, сделав 2 ассиста.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Марсело Реал Мадрид
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