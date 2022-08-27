Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба
Бразилец может остаться в Европе.
Бразильский защитник Марсело может продолжить карьеру на европейском континенте.
По информации Footmercato, экс-футболист Реала попал в сферу интересов леверкузенского Байера.
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Детали потенциальной сделки не уточняются. Вполне вероятно, что сторонам не удастся договориться о финансовых вопросах.
В минувшем сезоне бразилец провел 17 матчей, сделав 2 ассиста.