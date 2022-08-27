Милан обыграл на своем поле Болонью

Гол и ассист Леау принесли "россонери" три очка.

В субботу, 27 апреля, в рамках третьего тура Серии А Милан принимал Болонью. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В середине первого тайма действующие чемпионы вышли вперед. Голом отметился самый дорогостоящий игрок клуба Рафаэль Леау.

Во второй половине встречи Милан удвоил свое преимущество благодаря усилиям 23-летнего португальца. На этот раз Леау не забил, а ассистировал своему партнеру по команде Оливье Жиру.

После трех туров Милан идет на первом месте с 7 очками, а Болонья занимает 17 строчку, набрав 1 балл.

Милан - Болонья 2:0

Голы: Леау, 21, Жиру, 58

Милан: Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 83), Калулу, Эрнандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адли, 61), Тонали, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 62).

Болонья: Скорупски, Касиус, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Лукуми, Камбьязо, Схаутен (Фергюсон, 84), Виньято (Сориано, 62), Домингес (Эбишер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62).

Предупреждения: Схаутен, Калабрия, Адли.