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Соперник Динамо не в форме: Ренн на выезде проиграл Лансу

Оппонент киевской команды по Лиге Европы потерпел второе поражение в чемпионате Франции.
Вчера, 23:55
Ланс - Ренн / Getty Images
Ланс - Ренн / Getty Images
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В субботу, 27 августа, в рамках 4 тура Лиги 1 Ланс встречался с Ренном. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Все голы в данной встрече пришлись на вторую половину матча. Сначала хавбек Фофана отличился на 66-й минуте, а спустя пару мгновений форвард Опенда удвоил преимущество своей команды.

Под званным встречи гол престижа забили гости. Главный бомбардир команды Лаборде отметился на 90+1 минуте.

После 4 туров Ланс идет на первом строчке с 10 очками, а Ренн занимает 11 место, набрав 4 балла.

Напомним, что Ренн является оппонентом Динамо в групповом этапе Лиги Европы. Помимо киевлян в квартет B также попали АЕК и Фенербахче.

Ланс - Ренн 2:1

Голы: Фофана, 66, Опенда, 70 - Лаборде, 90+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн Лига 1 Ланс
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