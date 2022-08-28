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Челси - Лестер 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:19
Челси - Лестер: Видео голов / Getty Images
Челси - Лестер: Видео голов / Getty Images
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В рамках четвертого тура чемпионата Англии Челси на своем поле обыграл Лестер (2:1).

В первом тайме лондонский клуб остался в меньшинстве, ведь был удален Галлахер. Несмотря на потерю одного игрока, Челси сумел выйти вперед сразу после перерыва - Стерлинг отметился голом.

На 63-й минуте англичанин сделал дубль, воспользовавшись передачей Джеймса. Однако прошло пару минут и Барнс сократил отставание.

Лестер провел финальный штурм, но спасти ничейный результат не удалось.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Лестер:

Челси - Лестер 2:1
Голы: Стерлинг, 47, 63 – Барнс, 66

Челси: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Кукурелья (Чилвелл, 90+2) – Лофтус-Чик, Галлахер, Жоржиньо (Ковачич, 75), Маунт (Аспиликуэта, 46) – Хавертц, Стерлинг (Пулишич, 75)

Лестер: Уорд – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Сумаре (Ихеаначо, 55) – Прат (Перес, 55), Тилеманс (Ндиди, 89), Дьюсбери-Холл, Барнс – Варди

Предупреждения: Галлахер, Хавертц – Дьюсбери-Холл, Прат

Удаление: Галлахер

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