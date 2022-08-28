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Скоулз: Надеюсь, Роналду не уйдет из Манчестер Юнайтед

Легенда манкунианцев не хочет, чтобы португалец менял клубную прописку.
Сегодня, 11:27
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images
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Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз заявил, что хотел увидеть форварда Криштиану Роналду в старте в матче с Саутгемптоном (1:0).

Напомним, португалец вышел на поле лишь на 68-й минуте, не отметившись результативными действиями.

"Во время просмотра матча я думал, что команде нужен Криштиану.

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В центре им не хватало того, кто координировал бы игру, а это как раз про Роналду. В 37 лет уже не будешь уходить от соперников на скорости, но он очень хорош в том, чтобы придержать мяч или замкнуть навес. Рэшфорд в этом смысле совсем другой футболист. В разные моменты будут нужны игроки разных типов.

Я надеюсь, что Роналду не уйдет. Но если это случится, то МЮ нужно подписать центрального нападающего", – заявил Скоулз в интервью Manchester Evening News.

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