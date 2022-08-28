Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Атлетико

У Атлетико может смениться левый защитник. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие часы Ренан Лоди прибудет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в Ноттингем Форест. Клубы договорились об аренде бразильца за 5 млн евро, а в соглашение будет включена опция его выкупа за 30 млн евро.

О сделке может быть объявлено уже сегодня вечером. Защитник в случае выкупа подпишет контракт с Ноттингемом до 2027 года.

Отметим, на место Лоди Атлетико арендует фулбека Серхио Регилона из Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Атлетико придумал схему, благодаря которой не обязуется выкупать Гризманна у Барселоны.