Манчестер Юнайтед добился соглашения по многострадальному трансферу футболиста Аякса Антони.

"Сыновья бога" долго не собирались отпускать очередного ключевого игрока клуба, но давление со стороны игрока и бойкот тренировок заставили руководство изменить свое мнение.

В итоге, манкунианцы выложат за бразильца около 100 млн евро + бонусы. Детали контракта с футболистом не известны.

Manchester United are ‘confident’ to complete full agreement with Ajax for Antony in the next hours. All parties have agreed on negotiations around €100m fee, now time to structure the deal and get it done. 🚨🔴 #MUFC



