iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер АПЛ повторил антирекорд по количеству пропущенных голов

Шеффилд Юнайтед ужасно выступает в этом сезоне.
Сегодня, 19:45
Шеффилд / Getty Images
Шеффилд / Getty Images

В рамках 36-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед, который уже оформил вылет во второй дивизион, встретился с Ноттингем Форест и в очередной раз проиграл (1:3).

Таким образом, за 2 тура до конца чемпионата "клинки" уже пропустили 100 голов, что является рекордом АПЛ с 20 командами в качестве участников.

Читай также: Челси установил клубный антирекорд после матча с Арсеналом

Столько же в сезоне-1993/94 за весь чемпионат пропустил Суиндон Таун, но тогда в чемпионате принимало участие 22 клуба.

Отметим, что в сезоне-1908/09 Лестер пропустил 102 гола, но это было до основания Английской Премьер-Лиги в том виде, в котором она существует сейчас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шеффилд

Статьи по теме

Брентфорд с Ярмолюком проиграл главному аутсайдеру АПЛ Брентфорд с Ярмолюком проиграл главному аутсайдеру АПЛ
Ливерпуль уверенно обыграл главного аутсайдера АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл главного аутсайдера АПЛ
Зинченко стал одним из лучших футболистов в матче против Шеффилда по версии WhoScored Зинченко стал одним из лучших футболистов в матче против Шеффилда по версии WhoScored
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Шеффилд Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Шеффилд
Помочь журналистам

Видео

Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны
Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:43
Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов
Европа21:37
Ман Сити одолел Вулверхэмптон с помощью покера Холанда
Европа21:34
Жирона второй раз за сезон обыграла Барселону, чем подарила Реалу чемпионство
Европа21:31
Реал - чемпион Испании-2023/24
Формула 121:10
Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл
Европа20:40
Модрич побил рекорд Пушкаша в матче с Кадисом
Киберспорт20:39
Monte сыграют с Furia в матче за место в плей-офф в рамках ESL Pro League Season 19
Киберспорт20:36
ESL Pro League Season 19: Monte отправили FORZE домой, Furia обыграли ENCE, MOUZ - Liquid
Европа20:30
Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
Украина20:07
Металлист 1925 добыл важные три очка против Ворсклы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK