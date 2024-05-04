Аутсайдер АПЛ повторил антирекорд по количеству пропущенных голов

В рамках 36-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед, который уже оформил вылет во второй дивизион, встретился с Ноттингем Форест и в очередной раз проиграл (1:3).

Таким образом, за 2 тура до конца чемпионата "клинки" уже пропустили 100 голов, что является рекордом АПЛ с 20 командами в качестве участников.

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Столько же в сезоне-1993/94 за весь чемпионат пропустил Суиндон Таун, но тогда в чемпионате принимало участие 22 клуба.

Отметим, что в сезоне-1908/09 Лестер пропустил 102 гола, но это было до основания Английской Премьер-Лиги в том виде, в котором она существует сейчас.

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