iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко стал одним из лучших футболистов в матче против Шеффилда по версии WhoScored

Александр провел хороший поединок.
Сегодня, 21:16
Александр Зинченко
Александр Зинченко

В рамках 10 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Шеффилдом и победил со счетом 5:0.

Портал WhoScored выставил оценки по итогам матча. Александр Зинченко получил один из лучших баллов по версии портала. У украинца оценка 7.4.

Больше, чем у защитника "канониров" только у Такехиро Томиясу, вышедшего на замену и забившего гол, Деклана Райса, Габриэля Мартинелли и Эдди Нкетиа, который оформил хет-трик.

Напомним, ранее сообщалось, что Нкетиа записал на свой счет дебютный хет-трик в АПЛ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал шеффилд Александр Зинченко

Статьи по теме

Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики
Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко
Топ-клубы АПЛ нацелились на футболиста сборной Испании Топ-клубы АПЛ нацелились на футболиста сборной Испании
Зинченко не сыграл, но Арсенал и без него победил Севилью Зинченко не сыграл, но Арсенал и без него победил Севилью
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Бокс23:15
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
Бокс23:11
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама
Формула 122:51
Руководитель Уильямс признался, что был шокирован состоянием команды
Европа22:49
Легендарный хавбек Баварии установил новый клубный рекорд
Украина22:27
Шахтер решил, что делать с легионером, который не хочет возвращаться в Украину
Европа22:21
Футболист Барселоны установил новый рекорд Эль-Классико
Европа22:02
Трубин не помог Бенфике добыть победу против Каса Пии несмотря на отбитый пенальти
Европа21:47
Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом
Формула 121:42
Гран-при Мексики: Третья практика. Два Ред Булла и Албон в топ-3
Европа21:32
Трубин отбил пенальти в чемпионате Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK