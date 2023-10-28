Зинченко стал одним из лучших футболистов в матче против Шеффилда по версии WhoScored

В рамках 10 тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Шеффилдом и победил со счетом 5:0.

Портал WhoScored выставил оценки по итогам матча. Александр Зинченко получил один из лучших баллов по версии портала. У украинца оценка 7.4.

Больше, чем у защитника "канониров" только у Такехиро Томиясу, вышедшего на замену и забившего гол, Деклана Райса, Габриэля Мартинелли и Эдди Нкетиа, который оформил хет-трик.

Напомним, ранее сообщалось, что Нкетиа записал на свой счет дебютный хет-трик в АПЛ.

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