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Металлист 1925 - Ворскла: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 04.05.2024

Подопечные Виктора Скрипника одолели бывшую команду своего босса.
Сегодня, 20:07
Металлист 1925 / upl.ua
Металлист 1925 / upl.ua

В рамках 27-го тура УПЛ Металлист 1925 в номинально домашнем матче встретился с Вррсклой.

Харьковчане первыми забили благодаря взятию ворот от Никиты Безуглого, но почти сразу Ворскла сравняла благодаря голу Ибраима Кане.

Впрочем, на перерыв хозяева все же ушли с преимуществом в свою пользу, ведь Артем Габелок помимо ассиста записал на свой счет еще и забитый гол.

Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника еще раз забили бывшей команде украинского специалиста Теперь уже пенальти назначили в ворота полтавчан, а реализовать его выпало Дмитрию Юсову, которого через две минуты после этого заменили.

Точку все же поставили гости благодаря голу с третьего пенальти в матче, которое реализовал Руслан Степанюк, но на расстановку сил в матче это уже не очень повлияло.

Таким образом, Металлист 1925 поднялся из зоны прямого вылета в зону переходных матчей. У Миная и Вереса, которые сейчас находятся в зоне прямого вылета на 3 и 2 очка меньше и матч в запасе, но у них очная встреча, которая состоится завтра, 5 мая.

Статистика матча Чемпионата Украины Металлист 1925 - Ворскла

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

Голы: Безуглый, 26, Габелок, 39, Юсов (пен), 79 - Кане, 32, Степанюк (пен), 90+4

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