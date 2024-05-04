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Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл

Британский инженер не собирается сразу же подписывать контракт с другой командой.
Сегодня, 21:10
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Плохие новости для многих команд Формулы 1 сообщил Эдриан Ньюи, который в 2025 году покинет пост технического директора Ред Булл.

Как сообщает Motorsport, Ньюи планирует взять перерыв после того, как он расстанется с австрийским коллективом.

"Формула 1 поглощает все силы, а я занимаюсь этим уже долгое время. Наступает момент, когда хочется процитировать Форреста Гампа: "Я чувствую себя немного уставшим", - сказал Ньюи.

"Я работаю, потому что мне это нравится, и я чувствую, что сейчас самое время сделать шаг назад, сделать небольшой перерыв и подвести итоги жизни".

"Мэнди, моя жена, и собаки, мы, наверное, отправимся путешествовать. Купим дом на колесах или что-то в этом роде, поедем через Францию ​​и просто будем наслаждаться жизнью".

Источник: Getty Images

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Недавно Льюис Хэмилтон, который перейдет в Феррари из Мерседес в 2025 году, сказал, что Ньюи - тот самый человек, с которым он хотел бы поработать.

"Честно говоря, со стороны Льюиса очень мило так сказать, и я очень польщен. Но на данный момент просто пришло время сделать небольшой перерыв и посмотреть, что будет дальше".

Напомним, что в пелотоне идет нешуточная борьба между командами за Эдриана Ньюи. Основными претендентами на инженера считаются Феррари и Астон Мартин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Эдриан Ньюи

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