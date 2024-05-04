Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл
Плохие новости для многих команд Формулы 1 сообщил Эдриан Ньюи, который в 2025 году покинет пост технического директора Ред Булл.
Как сообщает Motorsport, Ньюи планирует взять перерыв после того, как он расстанется с австрийским коллективом.
"Формула 1 поглощает все силы, а я занимаюсь этим уже долгое время. Наступает момент, когда хочется процитировать Форреста Гампа: "Я чувствую себя немного уставшим", - сказал Ньюи.
"Я работаю, потому что мне это нравится, и я чувствую, что сейчас самое время сделать шаг назад, сделать небольшой перерыв и подвести итоги жизни".
"Мэнди, моя жена, и собаки, мы, наверное, отправимся путешествовать. Купим дом на колесах или что-то в этом роде, поедем через Францию и просто будем наслаждаться жизнью".
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Недавно Льюис Хэмилтон, который перейдет в Феррари из Мерседес в 2025 году, сказал, что Ньюи - тот самый человек, с которым он хотел бы поработать.
"Честно говоря, со стороны Льюиса очень мило так сказать, и я очень польщен. Но на данный момент просто пришло время сделать небольшой перерыв и посмотреть, что будет дальше".
Напомним, что в пелотоне идет нешуточная борьба между командами за Эдриана Ньюи. Основными претендентами на инженера считаются Феррари и Астон Мартин.
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