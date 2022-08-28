iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии

Игрок вернулся домой, чтобы поддержать своего друга, чемпиона мира Формулы 1.
Сегодня, 19:56
Макс Ферстаппен и Кевин Де Брюйне / Getty Images
Макс Ферстаппен и Кевин Де Брюйне / Getty Images
0 0 0

Кевин Де Брюйне был занят в эти выходные. В субботу, 27 августа, он помог Манчестер Сити оформить камбек в матче с Кристал Пэлас, а уже на следующий день он прилетел домой в Бельгию, где состоялся гоночный этап Формулы 1.

На трассе в Спа-Франкоршам Де Брюйне "сходил в гости" к команде Ред Булл, за которую ездит Макс Ферстаппен. Несмотря на то, что Ферстаппен выступает под нидерландским флагом, он родился в Бельгии. К тому же его мать является бельгийкой.

Два спортсмена пообщались и обменялись футболками, а футболиста "горожан" еще и познакомили с болидом.

"Я немного знаю Макса, мы временами общаемся", - цитирует Де Брюйне Daily Star. "Здорово вернуться домой в Бельгию, чтобы поддержать его и команду. Надеюсь, они проведут хорошую гонку".

Когда машины вывезли на стартовую решетку, футболист встретился с руководителем "быков" Кристианом Хорнером.

Журналист Ф1 Мартин Брандл сказал Кевину, что Хорнер посадит его в болид. Тут же в кадр вошел сам Кристиан, заявив, что это произойдет только в случае, если игрок будет выступать за Ковентри.

Возможно, Кевин Де Брюйне принес немного удачи Ред Булл и Максу Ферстаппену лично, потому что нидерландец завоевал очередную победу в нынешнем сезоне, при этом стартовав с четырнадцатого места.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол формула 1 Манчестер Сити Ред Булл АПЛ Кевин Де Брюйне Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен
0 0 0

Статьи по теме

Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла
Персонажи еще не открыты: Ренату Санчеш и Камара предстали в необычном виде во время оглашения составов на матч Монако - ПСЖ Персонажи еще не открыты: Ренату Санчеш и Камара предстали в необычном виде во время оглашения составов на матч Монако - ПСЖ
Вингер сборной Бразилии перейдет в МЮ за невероятную сумму Вингер сборной Бразилии перейдет в МЮ за невероятную сумму
Аталанта с Малиновским на поле минимально обыграла Верону Аталанта с Малиновским на поле минимально обыграла Верону
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Персонажи еще не открыты: Ренату Санчеш и Камара предстали в необычном виде во время оглашения составов на матч Монако - ПСЖ
Формула 122:18
Ферстаппен: Техническая директива ФИА плохо, очень плохо на нас повлияла
Европа21:48
Вингер сборной Бразилии перейдет в МЮ за невероятную сумму
Европа21:46
Аталанта с Малиновским на поле минимально обыграла Верону
Европа21:28
Атлетико арендует вингбэка Тоттенхэма
Европа21:25
Валенсия уверена в подписании контракта с экс-форвардом Манчестер Юнайтед
Европа20:56
Яремчук вернется в чемпионат Бельгии
Европа20:53
Дубль Кейна принес Тоттенхэму победу над Ноттингем Форестом
Украина20:33
Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо
Теннис20:27
Надаль: Жаль, что Джокович не выступит на US Open, но спорт продолжится и без нас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK