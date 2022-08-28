Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии

Кевин Де Брюйне был занят в эти выходные. В субботу, 27 августа, он помог Манчестер Сити оформить камбек в матче с Кристал Пэлас, а уже на следующий день он прилетел домой в Бельгию, где состоялся гоночный этап Формулы 1.

На трассе в Спа-Франкоршам Де Брюйне "сходил в гости" к команде Ред Булл, за которую ездит Макс Ферстаппен. Несмотря на то, что Ферстаппен выступает под нидерландским флагом, он родился в Бельгии. К тому же его мать является бельгийкой.

Два спортсмена пообщались и обменялись футболками, а футболиста "горожан" еще и познакомили с болидом.

"Я немного знаю Макса, мы временами общаемся", - цитирует Де Брюйне Daily Star. "Здорово вернуться домой в Бельгию, чтобы поддержать его и команду. Надеюсь, они проведут хорошую гонку".

Когда машины вывезли на стартовую решетку, футболист встретился с руководителем "быков" Кристианом Хорнером.

Журналист Ф1 Мартин Брандл сказал Кевину, что Хорнер посадит его в болид. Тут же в кадр вошел сам Кристиан, заявив, что это произойдет только в случае, если игрок будет выступать за Ковентри.

Возможно, Кевин Де Брюйне принес немного удачи Ред Булл и Максу Ферстаппену лично, потому что нидерландец завоевал очередную победу в нынешнем сезоне, при этом стартовав с четырнадцатого места.