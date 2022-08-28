Левандовски оформил дубль, а Барселона разгромила Вальядолид

В воскресенье, 28 августа, на Камп Ноу состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона на своем поле принимала Вальядолид. Встреча завершилась разгромной победой "сине-гранатовых" со счетом 4:0.

Вопрос о победителе, по сути, был закрыт еще в первом тайме. Сначала Роберт Левандовски вывел хозяев вперед, после чего Педри удвоил преимущество каталонцев.

Во второй половине игра не сильно поменялась, разве что Вальядолид нанес на четыре удара больше. Но даже этого не хватило, чтобы хоть раз пробить Марк-Андре Тер Штегена.

Зато снова отличился Левандовски, для которого этот гол стал уже четвертым в нынешнем розыгрыше чемпионата. Завершил разгром гостей Серхи Роберто уже в добавленное арбитром время.

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Барселона занимает второе место таблицы с семью очками. В следующем туре на команду Хави Эрнандеса ждет тяжелый выезд в Севилью.

Барселона - Вальядолид 4:0

Голы: Левандовски, 24, 64, Педри, 43, Роберто, 90+2.

Барселона: Тер Штеген - Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсия, Бальде - Гави (де Йонг, 61), Бускетс (Кессье, 76), Педри - Рафинья (Фати, 61), Левандовски, Дембеле (Торрес, 82).

Вальядолид: Масип - Перес, Фернандес, Х. Санчес, Эскудеро - Кике, Мончу (Плано, 46), Агуадо (Меса, 46) - И. Санчес (Тони, 61), Гвардиола (Леон, 61), Ануар (Арройо, 76).

Предупреждения: Мончу, Х. Санчес, Кике.