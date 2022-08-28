Ноттингем Форест - Тоттенхєм 0:2 Видео голов и обзор матча АПЛ

Представляем вашему вниманию голы и лучшие моменты встречи, в которой Харри Кейн сделал все, чтобы его команда победила.

В Ноттингеме на Сити Граунд местный Ноттингем Форест принимал в гостях Тоттенхэм в рамках четвертого тура Английской Премьер-Лиги.

Несмотря на практически равное количество нанесенных ударов, "лесники" попали в створ всего раз из 17-ти попыток. В то же самое время "шпоры" пробили в створ ворот Дина Хендерсона 7 раз и из них два достигли цели - постарался Харри Кейн.

Обзор матча

Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Голы: Кейн, 5, 81.

Ноттингем Форест: Хендерсон - Уоррелл, Кук (Авонии, 75), МакКенна - Уильямс, Эйтс (Куяте, 75), О'Брайен (Фройлер, 75), Тоффоло - Лингард (Деннис, 69), Джонсон (Сарридж, 90+1), Гиббс-Уайт.

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Дайер, Дэвис - Эмерсон Ройал, Хойбьерг, Бентанкур (Спенс, 90+1), Перишич (Сессеньон, 74) - Кулусевски (Биссума, 83), Кейн, Сон (Ришарлисон, 74).

Предупреждения: Кук, Уоррелл, МакКенна, О'Брайен, Куяте, Джонсон - Кейн.

На 56-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь).