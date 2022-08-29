Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге

Украинский форвард вернется в Бельгию, где раньше выступал за Гент.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук в ближайшее время должен официально стать игроком Брюгге.

Украинский форвард уже прибыл в Бельгию, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в новый клуб.

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Как сообщает журналист Саша Тавольери, 26-летний футболист подпишет с Брюгге контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Ожидается, что лиссабонский клуб получит за игрока сборной Украины около 19 миллионов евро, включая бонусы.

Напомним, что Яремчук с лета 2021 года выступал за Бенфику, куда перешел из бельгийского Гента. В составе португальской команды украинский нападающий провел во всех турнирах 47 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.