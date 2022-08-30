iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший игрок Шахтера близок к возвращению в английскую Премьер-лигу

Бразилец Виллиан подпишет контракт с Фулхэмом.
Сегодня, 11:24
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images
0 0 0

Бывший вингер донецкого Шахтера Виллиан, выступавший в последнее время за Коринтианс, вскоре должен стать игрок вернувшегося в английскую Премьер-лигу Фулхэма.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, во вторник, 30 августа, 34-летний футболист пройдет медицинский осмотр перед переходом в стан "дачников", после чего подпишет контракт.

Читай также: Голкипер Арсенала официально перешел в Фулхэм

Сам бразильский вингер заинтересован в возвращении в АПЛ, где он раньше выступал за Челси и Арсенал.

Виллиан пополнит состав Фулхэма в статусе свободного агента после расторжения контракта с Коринтиансом.

Ранее Виллиан объяснил, почему разорвал договор с Коринтиансом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы виллиан фулхэм
0 0 0

Статьи по теме

Яремчук официально стал игроком Брюгге Яремчук официально стал игроком Брюгге
Кавани подписал контракт с испанским клубом Кавани подписал контракт с испанским клубом
Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге Назван срок действия контракта Яремчука с Брюгге
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа15:09
Мудрик - в шорт-листе Арсенала
Европа14:34
Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы
Европа14:15
Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток
Европа14:00
Севилья намерена подписать вингера сборной Бельгии
Европа13:21
Тоттенхэм подписал защитника Аталанты
Европа12:57
Вукоевич может покинуть Динамо и возглавить хорватский клуб
Европа12:52
Защитник Боруссии Дортмунд может перейти в Барселону
Европа12:24
Эвертон Миколенко заинтересован в хавбеке сборной Бельгии
Европа11:58
Борнмут распрощался с главным тренером после унизительного разгрома от Ливерпуля
Европа11:24
Бывший игрок Шахтера близок к возвращению в английскую Премьер-лигу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK