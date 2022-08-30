Бывший игрок Шахтера близок к возвращению в английскую Премьер-лигу

Бывший вингер донецкого Шахтера Виллиан, выступавший в последнее время за Коринтианс, вскоре должен стать игрок вернувшегося в английскую Премьер-лигу Фулхэма.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, во вторник, 30 августа, 34-летний футболист пройдет медицинский осмотр перед переходом в стан "дачников", после чего подпишет контракт.

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Сам бразильский вингер заинтересован в возвращении в АПЛ, где он раньше выступал за Челси и Арсенал.

Виллиан пополнит состав Фулхэма в статусе свободного агента после расторжения контракта с Коринтиансом.

Ранее Виллиан объяснил, почему разорвал договор с Коринтиансом.