Бывший игрок Шахтера близок к возвращению в английскую Премьер-лигу
Бразилец Виллиан подпишет контракт с Фулхэмом.
Бывший вингер донецкого Шахтера Виллиан, выступавший в последнее время за Коринтианс, вскоре должен стать игрок вернувшегося в английскую Премьер-лигу Фулхэма.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, во вторник, 30 августа, 34-летний футболист пройдет медицинский осмотр перед переходом в стан "дачников", после чего подпишет контракт.
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Сам бразильский вингер заинтересован в возвращении в АПЛ, где он раньше выступал за Челси и Арсенал.
Виллиан пополнит состав Фулхэма в статусе свободного агента после расторжения контракта с Коринтиансом.
Ранее Виллиан объяснил, почему разорвал договор с Коринтиансом.