iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом

Игрок не стал мириться с постоянными угрозами.
Вчера, 16:07
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images
0 0 0

Спустя всего год после возвращения домой экс-игрок донецкого Шахтера и Челси Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом. Как оказалось, причины были вовсе не футбольными.

"Он разорвал контракт, — сказал эксперт talkSPORT Тим Викери. "У него был контракт с Коринтиансом до конца следующего года. На поле все шло не так катастрофично и не так плохо, как его период в Арсенале. Он, возможно, немного разочаровывал, но у него были свои игры".

"Но он уходит не поэтому. Он сказал: "Я никогда больше не буду играть в Бразилии, я не хочу этого". За эти 15 лет, что его не было в Бразилии, атмосфера бразильского футбола изменилась отчасти из-за социальных сетей, и он неоднократно получал угрозы в социальных сетях".

Читай также: Коринтианс намерен приобрести экс-футболиста Шахтера

"С самого начала он говорил: "Это неприемлемо", говоря об угрозах в его социальных сетях, социальных сетях его жены, его двух дочерей, его отца и сестры, и он сказал: "Я не собираюсь мириться с этим".

Он также оповестил о причинах своего решения, опубликовав соответствующий пост в Instargam.

"Прощаясь сегодня с Коринтианс, я хочу поблагодарить клуб за возможность снова надеть эту футболку и болельщиков, которые во многом поддерживали меня".

"К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых страдали я и моя семья, я принял решение расторгнуть контракт, понимая, что так будет лучше для меня и клуба. Я желаю клубу всего наилучшего, и пусть Бог благословит всех".

Позже он сказал в интервью для Globe Esporte, что вернулся не для того, чтобы ему угрожали.

"Когда Коринтианс проигрывал матч или я играл плохо, моей семье угрожали смертью. Сначала они нацеливались на мою жену и дочерей, через некоторое время мой отец и сестра также были засыпаны сообщениями".

В прошлом сезоне 34-летний Виллиан принял участие в 34 поединках. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол виллиан коринтианс
0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:36
Теннис23:36
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Европа23:10
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Европа22:45
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK