"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом

Спустя всего год после возвращения домой экс-игрок донецкого Шахтера и Челси Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом. Как оказалось, причины были вовсе не футбольными.

"Он разорвал контракт, — сказал эксперт talkSPORT Тим Викери. "У него был контракт с Коринтиансом до конца следующего года. На поле все шло не так катастрофично и не так плохо, как его период в Арсенале. Он, возможно, немного разочаровывал, но у него были свои игры".

"Но он уходит не поэтому. Он сказал: "Я никогда больше не буду играть в Бразилии, я не хочу этого". За эти 15 лет, что его не было в Бразилии, атмосфера бразильского футбола изменилась отчасти из-за социальных сетей, и он неоднократно получал угрозы в социальных сетях".

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"С самого начала он говорил: "Это неприемлемо", говоря об угрозах в его социальных сетях, социальных сетях его жены, его двух дочерей, его отца и сестры, и он сказал: "Я не собираюсь мириться с этим".

Он также оповестил о причинах своего решения, опубликовав соответствующий пост в Instargam.

"Прощаясь сегодня с Коринтианс, я хочу поблагодарить клуб за возможность снова надеть эту футболку и болельщиков, которые во многом поддерживали меня".

"К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых страдали я и моя семья, я принял решение расторгнуть контракт, понимая, что так будет лучше для меня и клуба. Я желаю клубу всего наилучшего, и пусть Бог благословит всех".

Позже он сказал в интервью для Globe Esporte, что вернулся не для того, чтобы ему угрожали.

"Когда Коринтианс проигрывал матч или я играл плохо, моей семье угрожали смертью. Сначала они нацеливались на мою жену и дочерей, через некоторое время мой отец и сестра также были засыпаны сообщениями".

В прошлом сезоне 34-летний Виллиан принял участие в 34 поединках. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.