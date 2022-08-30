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Футбол

Эвертон Миколенко заинтересован в хавбеке сборной Бельгии

Леандер Дендонкер может стать последним приобретением "ирисок" в это трансферное окно.
Сегодня, 12:24
Леандер Дендонкер / Getty Images
Леандер Дендонкер / Getty Images
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Английский Эвертон попытается оформить еще одно подписание до оконачания летнего трансферного окна.

По информации издания Sky Sports, "ириски" ищут игрока центра поля с упором на оборону.

Приоритетный вариант - Леандер Дендонкер из сборной Бельгии и Вулверхэмптона.

Читай также: Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона

Мерсисайдцы сделали запрос на предмет возможности трансфера футболиста.

Контракт Дендонкера с "волками" рассчитан до конца июня 2023 года с возможностью продления на год.

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