Эвертон Миколенко заинтересован в хавбеке сборной Бельгии

Леандер Дендонкер может стать последним приобретением "ирисок" в это трансферное окно.

Английский Эвертон попытается оформить еще одно подписание до оконачания летнего трансферного окна.

По информации издания Sky Sports, "ириски" ищут игрока центра поля с упором на оборону.

Приоритетный вариант - Леандер Дендонкер из сборной Бельгии и Вулверхэмптона.

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Мерсисайдцы сделали запрос на предмет возможности трансфера футболиста.

Контракт Дендонкера с "волками" рассчитан до конца июня 2023 года с возможностью продления на год.