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Тоттенхэм подписал защитника Аталанты

"Шпоры" оформили трансфер Кристиана Ромеро на постоянной основе.
Сегодня, 13:21
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images
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Лондонский Тоттенхэм оформил формальный трансфер в конце летнего трансферного окна.

"Шпоры" выкупили контракт Кристиана Ромеро у итальянской Аталанты за 50 млн евро.

Контракт с аргентинцем подписан до июня 2027 года.

Ранее Ромеро выступал за коллектив Антонио Конте на правах аренды с лета минувшего года. 

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В составе лондонцев футболист провел 32 матча, где отличился одним забитым голом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол тоттенхэм италия аталанта англия
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