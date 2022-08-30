Тоттенхэм подписал защитника Аталанты
"Шпоры" оформили трансфер Кристиана Ромеро на постоянной основе.
Лондонский Тоттенхэм оформил формальный трансфер в конце летнего трансферного окна.
"Шпоры" выкупили контракт Кристиана Ромеро у итальянской Аталанты за 50 млн евро.
Контракт с аргентинцем подписан до июня 2027 года.
✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022
Ранее Ромеро выступал за коллектив Антонио Конте на правах аренды с лета минувшего года.
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В составе лондонцев футболист провел 32 матча, где отличился одним забитым голом.