Тоттенхэм подписал защитника Аталанты

Лондонский Тоттенхэм оформил формальный трансфер в конце летнего трансферного окна.

"Шпоры" выкупили контракт Кристиана Ромеро у итальянской Аталанты за 50 млн евро.

Контракт с аргентинцем подписан до июня 2027 года.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022

Ранее Ромеро выступал за коллектив Антонио Конте на правах аренды с лета минувшего года.

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В составе лондонцев футболист провел 32 матча, где отличился одним забитым голом.