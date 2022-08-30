iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы

Дуглас Луис является альтернативой Леандро Паредесу.
Сегодня, 14:34
Дуглас Луиз / Getty Images
Дуглас Луиз / Getty Images
0 0 0

Итальянский Ювентус ищет варианты для усиления центра поля в летнее трансферное окно.

Издание Football-Italia сообщает, что "зебры" заинтересованы в услугах Дугласа Луиса.

Читай также: Рома близка к аренде хавбека Ювентуса

Бразилец может стать альтернативой аргентинскому хавбеку Леандро Паредесу, переговоры по трансферу которого зашли в тупик.

В минувшем сезоне Луис провел 34 игры в футболке Астон Виллы во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативных передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус италия англия Астон Вилла
0 0 0

Статьи по теме

Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
Зинченко пропустит матч против Астон Виллы Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:28
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Европа17:23
Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони
Европа17:01
Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
Европа16:32
Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Европа16:15
Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером
Европа16:01
Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии
Европа15:30
УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям
Европа15:09
Мудрик - в шорт-листе Арсенала
Европа14:34
Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы
Европа14:15
Недвед устроил жаркие танцы: вице-президент Ювентуса зажег в окружении полуобнаженных красоток
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK