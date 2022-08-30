Ювентус рассматривают приобретение полузащитника Астон Виллы

Итальянский Ювентус ищет варианты для усиления центра поля в летнее трансферное окно.

Издание Football-Italia сообщает, что "зебры" заинтересованы в услугах Дугласа Луиса.

Читай также: Рома близка к аренде хавбека Ювентуса

Бразилец может стать альтернативой аргентинскому хавбеку Леандро Паредесу, переговоры по трансферу которого зашли в тупик.

В минувшем сезоне Луис провел 34 игры в футболке Астон Виллы во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативных передачи.