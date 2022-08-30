ПСЖ подпишет хавбека Валенсии
Карлос Солер станет футболистом парижан.
Сегодня, 18:15
Хавбек испанской Валенсии Карлос Солер сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, испанец перейдет в ПСЖ за 18 млн евро + 3 млн бонусами.
С полузащитником подпишут контракт до июня 2027 года, парижане видят Солера частью проекта в будущем.
В этом сезоне футболист успел провести 3 матча и отличиться одним забитым мячем.
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