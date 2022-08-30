ПСЖ подпишет хавбека Валенсии

Хавбек испанской Валенсии Карлос Солер сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец перейдет в ПСЖ за 18 млн евро + 3 млн бонусами.

С полузащитником подпишут контракт до июня 2027 года, парижане видят Солера частью проекта в будущем.

В этом сезоне футболист успел провести 3 матча и отличиться одним забитым мячем.