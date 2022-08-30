iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ подпишет хавбека Валенсии

Карлос Солер станет футболистом парижан.
Сегодня, 18:15
Карлос Солер / Getty Images
Карлос Солер / Getty Images
0 0 0

Хавбек испанской Валенсии Карлос Солер сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец перейдет в ПСЖ за 18 млн евро + 3 млн бонусами.

С полузащитником подпишут контракт до июня 2027 года, парижане видят Солера частью проекта в будущем.

В этом сезоне футболист успел провести 3 матча и отличиться одним забитым мячем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол валенсия ПСЖ
0 0 0

Статьи по теме

Барселона близка к возвращению своего воспитанника Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика Арсенал ведет переговоры о трансфере Мудрика
Зинченко пропустит матч против Астон Виллы Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером
Помочь журналистам

Видео

Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча
Снигур одержала победу над Халеп на старте US Open: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде
Европа19:31
Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А
Украина19:11
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа18:55
Барселона близка к возвращению своего воспитанника
Европа18:44
Атлетико объявил о переходе экс-защитника Реала
Европа18:31
Чемпион мира по шахматам признался, что Реал заставил его назвать Роналду любимым футболистом
ММА18:20
Известный актер и продюсер хочет, чтобы Макгрегор снялся в одном из его фильмов
Европа18:15
ПСЖ подпишет хавбека Валенсии
Европа17:28
Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Европа17:23
Ван Бастен раскритиковал Манчестер Юнайтед за выложенные 100 млн евро за Антони
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK