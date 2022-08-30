МЮ и Барселона могут обменяться крайними защитниками

Фулбек Барселоны Серджиньо Дест может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В стане манкунианцев изучают возможность сделки. Если МЮ сможет обеспечить переход американца, они позволят защитнику Аарону Ван-Биссаке уйти.

Кроме того, возможен и прямой обмен Деста на Ван-Биссаку, так как оба клуба в заинтересованы в данной сделке.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к возвращению своего воспитанника.