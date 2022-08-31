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Эвертон Миколенко сыграл вничью с Лидсом

"Ирискам" вновь не удалось одержать три очка.
Сегодня, 00:32
Лидс - Эвертон / Getty Images
Лидс - Эвертон / Getty Images
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Во вторник, 30 августа, в рамках 5 тура АПЛ Лидс встречался с Эвертоном. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Юный талант "ирисок" Энтони Гордон отметился голом в начале встречи, подарив своему клубу преимущество, однако во второй половине встречи хозяевам удалось отыграться. Луис Синистерра установил финальный счет своим голом.

Отметим, украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

После 5 туров Лидс идет на 5 месте с 8 очками, а Эвертон занимает 15 строчку, набрав 3 балла.

Лидс - Эвертон 1:1

Голы: Синистерра, 55 - Гордон, 17

Лидс: Мелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрисон, Ааронсон (Джеймс, 76), Родриго (Гелхардт, 32;  Бэмфорд, 76), Синистерра (Клих, 64).

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дэвис, Онана, Грэй, Ивоби, Гордон, Макнил.

Предупреждения: Дэвис, Адамс, Льоренте, Кристенсен, Гордон, Паттерсон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Лидс
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