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Кроос: Меня удивило решение Каземиро перейти в Манчестер Юнайтед

Немец высказался о смене клуба бывшего партнера по команде.
Сегодня, 12:25
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images
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Хавбек Реала Тони Кроос признался, что его удивило решение опорника клуба Каземиро перейти в Манчестер Юнайтед.

"Меня удивило это решение. Он захотел попробовать что-то новое. Ему 30 лет, и он знает, что через два-три года такой возможности у него уже не будет. Сейчас он в очень хорошем возрасте для нового шага. Возможно, он посчитал это последним шансом на столь большой шаг и решил попробовать.

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Сообщений об этом в медиа становилось все больше и больше. Сначала я вообще этого не ожидал и думал, что это просто слухи. Но потом это появилось в одной или двух газетах, которые проинформированы о ситуации чуть лучше остальных. Об этом продолжали писать, обсуждали уже детали. Я болел и из-за этого проснулся в три или четыре часа утра. Я сидел в интернете, там много писали об уходе Каземиро. Поэтому я в четыре утра написал ему и спросил, действительно ли он оставит меня одного в бане. Он не сразу ответил мне. Но когда он проснулся, то написал, что сделает это. Не буду говорить, что именно он написал, но он практически подтвердил, что это случится.

Уход Каземиро стал для меня сюрпризом. Лига Европывместо Лиги чемпионов – это большая разница", – сказал Кроос в интервью Real Total.

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