Зинченко вне заявки на матч против Астон Виллы

🚨 Here’s how we line up for #ARSAVL 🇧🇪 Sambi starts in midfield 🇧🇷 @biel_m04 at the back 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 between the sticks

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...