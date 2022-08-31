Зинченко вне заявки на матч против Астон Виллы
Украинец продолжает восстанавливаться от травмы.
В рамках пятого тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимает Астон Виллу.
Украинский универсал Александр Зинченко во второй раз кряду оказывается вне заявки на игру.
🚨 Here’s how we line up for #ARSAVL— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022
🇧🇪 Sambi starts in midfield
🇧🇷 @biel_m04 at the back
🏴 @AaronRamsdale98 between the sticks
Украинец продолжает восстановление от небольшого повреждения полученного на одной из тренировок команды.
Напомним, матч Арсенал - Астон Вилла начнется сегодня, 31 августа в 21:30 по киевскому времени.