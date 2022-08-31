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Футбол

Зинченко вне заявки на матч против Астон Виллы

Украинец продолжает восстанавливаться от травмы.
Сегодня, 20:57
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимает Астон Виллу.

Украинский универсал Александр Зинченко во второй раз кряду оказывается вне заявки на игру.

Украинец продолжает восстановление от небольшого повреждения полученного на одной из тренировок команды.

Напомним, матч Арсенал - Астон Вилла начнется сегодня, 31 августа в 21:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Арсенал Лондон Александр Зинченко
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