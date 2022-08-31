Зинченко вне заявки на матч против Астон Виллы

В рамках пятого тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимает Астон Виллу.

Украинский универсал Александр Зинченко во второй раз кряду оказывается вне заявки на игру.

🚨 Here’s how we line up for #ARSAVL



🇧🇪 Sambi starts in midfield

🇧🇷 @biel_m04 at the back

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 between the sticks — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022

Украинец продолжает восстановление от небольшого повреждения полученного на одной из тренировок команды.

Напомним, матч Арсенал - Астон Вилла начнется сегодня, 31 августа в 21:30 по киевскому времени.