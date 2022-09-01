Маліновський, Забарний чи Мудрик: хто з українців змінить клуб в останній день?

Уже сьогодні, 1 вересня, клуби топ-чемпіонатів Європи оформлять свої останні трансфери та офіційно аж до наступного року зачинять трансферне вікно.

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Вже минувшого літа багато українців змінили свої команди - Роман Яремчук нещодавно перейшов до Брюгге, раніше Олександр Зінченко перебрався в Арсенал, Роман Безус поїхав на Кіпр, Денис Фаворов, Андрій Ярмоленко, Максим Коваль.

Та деякі імена досі з'являються в різних новинах, а фанати очікують чим же закінчаться ці трансферні саги. ISPORT поміркував над цим питанням і вирішив поділитися своїми думками.

Віктор Циганков

Слухи: Севілья, ПСВ, Вільярреал

Лідеру київського Динамо вже 24 роки і вже років з п'ять більшість фанатів тільки те й роблять, зо чекають його продажу за великі гроші в європейський клуб.

Та чим далі, тим менше в це віриться.

В нинішній першості України Віктор, якщо вийде на пік своєї форми і не буде травмуватися в кожному другому матчі, безумовно буде найкращим (або одним з найкращих) гравцем. І, скоріше за все, він все ж залишиться в Україні.

Напередодні багато говорили про можливі варіанти для Циганкова, але… Буквально через пару годин після інформації про інтерес нідерландського ПСВ, клуб з Ейндховена оголосив про підписання іншого правого вінгера. Приблизно така сама історія і з Севільєю, яка вчора оголосила, що Аднан Янузай тепер їхній гравець.

Прогноз: залишиться в Динамо

Вільярреал, на відміну від ПСВ та Севільї, ще не підписав собі правого вінгера, але в те, що це буде Циганков, з кожною годиною віриться все менше.

Михайло Мудрик

Слухи: Арсенал, Брентфорд, Байер

Молодий вінгер збірної України, мабуть, генерував найбільше слухів серед всіх українських футболістів. У вівторок з'явилось відразу декілька інтригуючи новин.

Спочатку інсайдери сповістили про те, що гравець домовився про контракт з Арсеналом, потім з'явилась інформація про те, що з самим клубом "каноніри" не домовилися.

Далі були "30 млн від Брентфорда" і нарешті новина про те, що сам Шахтар хоче отримати за цього хлопця 50 мільйонів.

Прогноз: залишиться в Шахтарі

Здається. "гірники" не готові відпустити Михайла прямо зараз. Спочатку буде Ліга чемпіонів, а що, якщо Мудрик покаже себе з найкращої сторони на Сантьяго Бернабеу? Можливо взимку й справді вдасться його продати за 50 млн?

Артем Довбик

Слухи: Штутгарт, Торіно, Ноттінгем Форрест, Аугсбург

Нещодавно форвард попросив керівництво клубу відпустити його – продати в інший клуб, щоб Дніпро-1 міг заробити на його трансфері.

На початку літа були розмови про Ноттінгем, але ті вже купили біля 20 нових гравців і навряд чи прийдуть ще й по Довбика. В останні дні головним претендентом почали називати Аугсбург.

Головною проблемою може стати те, що по суті Довбик єдиний центральний нападник в команді. Хоча, якщо за Артема запропонують солідну суму, то в дніпрян ще буде час знайти йому заміну, адже в Україні "вікно" зачиняється не скоро.

Прогноз: покине Дніпро-1

Якщо Артем дійсно хоче піти то можливо керівництво піде йому на зустріч? Тут скоріше за все головну роль зіграє присутність тієї самої пропозиції, яка зацікавить обидві сторони.

Руслан Маліновський

Слухи: Тоттенгем, Марсель, Ноттінгем Форрест

Ще декілька тижнів тому здавалося, що уродженець Житомира точно не залишиться в Бергамо. Його дружина викладала фото з переїздом, головний тренер критикував Руслана – все говорило про те, що він піде.

Аж ось настав останній день роботи трансферного вікна, а Руслан все ще в Аталанті і навіть потрапив в заявку на завтрашній матч Серії А.

Прогноз: все ж, Руслан не покине Аталанту. Говорять, що від Марселя він відмовився й сам, Тоттенгем вже не горить бажанням підписати гравця, а Ноттінгем Форрест вже давно накупував собі гравців на позицію Руслана.

Ілля Забарний

Слухи: Тоттенгем, Наполі

Центральний захисник Динамо сьогодні святкує свій 20-й день народження і, можливо, подарунком йому буде перехід в європейський клуб?

По слухам ним цікавився клуб з Лондона, а скоріше за все це був Тоттенгем. Команда Конте виступає з трьома центральними захисниками, а в розпорядженні Антоні їх лише п'ятеро, було б добре підписати ще одного.

Чи варто Іллі ризикувати і йти відразу в такий сильний колектив, де не буде гарантованого часу? Вирішувати йому.

Прогноз: звичайно, Динамо ще повинне отримати значну пропозицію. За такого талановитого гравця Ігор Суркіс точно захоче виручити кругленьку суму і, здається, що саме це стане причиною, яка не дасть цьому трансферу відбутися.

Інші

Ходили різні чутки про зацікавленість європейських клубів в інших гравцях - Трубін, Бущан, Матвієнко, Шапаренко - але навряд чи хоч хтось з них покине Україну сьогодні.

Можливо вже взимку, коли, сподіваємося, стабілізується ситуація і в країні, і в нашому чемпіонаті, тоді ми й побачимо трансфер когось з них.