Манчестер Сити приобрел Аканджи с Боруссии Дортмунд

Английский Манчестер Сити официально объявил о том, что подписал защитника Боруссии Дортмунд Мануэля Аканджи.

27-летний футболист заключил контракт с клубом до лета 2027 года.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 1, 2022

"Я рад быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать работу. Сити - одна из лучших команд Европы за последние несколько сезонов. Они великолепно смотрятся, играют в яркий футбол и соревнуются за трофеи из года в год, поэтому приезд сюда кажется идеальным следующим шагом в моей карьере", - сказал Аканджи.

Напомним, что в составе немецкого гранда швейцарец провел 158 игр, за которые выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед приобрел вингера Аякса за 100 миллионов евро.