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Манчестер Сити приобрел Аканджи с Боруссии Дортмунд

"Горожане" усилили линию защиты.
Сегодня, 12:04
Мануэль Аканджи / mancity.com
Мануэль Аканджи / mancity.com
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Английский Манчестер Сити официально объявил о том, что подписал защитника Боруссии Дортмунд Мануэля Аканджи.

27-летний футболист заключил контракт с клубом до лета 2027 года.

"Я рад быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать работу. Сити - одна из лучших команд Европы за последние несколько сезонов. Они великолепно смотрятся, играют в яркий футбол и соревнуются за трофеи из года в год, поэтому приезд сюда кажется идеальным следующим шагом в моей карьере", - сказал Аканджи.

Напомним, что в составе немецкого гранда швейцарец провел 158 игр, за которые выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед приобрел вингера Аякса за 100 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи
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