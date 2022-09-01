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Ливерпуль согласовал аренду полузащитника Ювентуса

Артур Мело продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Сегодня, 14:15
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images
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Полузащитник Ювентуса Артур Мело в ближайшее время должен присоединиться к Ливерпулю.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мерсисайдцы согласовали аренду 26-летнего футболиста.

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Бразильский хавбек уже вылетел в Англию, где во второй половине дня должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с новым клубом.

Аренда полузащитника будет рассчитана до конца нынешнего сезона. При этом у "красных" не будет опции выкупа игрока.

В минувшем сезоне Артур провел в составе Ювентуса во всех турнирах 31 матч и отметился одной результативной передачей.

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