Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса

Ливерпуль подписал полузащитника Ювентуса Артура. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Мерсисайдцы арендовали 26-летнего бразильца на сезон-2022/23. Аренда игрока обойдется "красным" в 4,5 млн евро. Сопутствующие расходы составят еще 300 тысяч евро.

Кроме того у Ливерпуля будет право выкупа футболиста за 37,5 млн евро.

В минувшем сезоне Артур провел в составе Ювентуса во всех турнирах 31 матч и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны.