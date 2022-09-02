Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса
Артур проведет сезон-2022/23 в стане мерсисайдцев.
Ливерпуль подписал полузащитника Ювентуса Артура. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.
Мерсисайдцы арендовали 26-летнего бразильца на сезон-2022/23. Аренда игрока обойдется "красным" в 4,5 млн евро. Сопутствующие расходы составят еще 300 тысяч евро.
Кроме того у Ливерпуля будет право выкупа футболиста за 37,5 млн евро.
👋🇧🇷 pic.twitter.com/A1kneuJ7Fj— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022
В минувшем сезоне Артур провел в составе Ювентуса во всех турнирах 31 матч и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны.