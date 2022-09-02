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Ливерпуль объявил об аренде хавбека Ювентуса

Артур проведет сезон-2022/23 в стане мерсисайдцев.
Сегодня, 00:30
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images
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Ливерпуль подписал полузащитника Ювентуса Артура. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Мерсисайдцы арендовали 26-летнего бразильца на сезон-2022/23. Аренда игрока обойдется "красным" в 4,5 млн евро. Сопутствующие расходы составят еще 300 тысяч евро.

Кроме того у Ливерпуля будет право выкупа футболиста за 37,5 млн евро.

В минувшем сезоне Артур провел в составе Ювентуса во всех турнирах 31 матч и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает возможность приобретения хавбека Барселоны.

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