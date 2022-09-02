Депай принял решение остаться в Барселоне

Не сумев найти себе новую команду, Мемфис решил остаться в старой.

После того, как Барселона приобрела у мюнхенской Баварии Роберта Левандовски, важным вопросом было то, где продолжит свою карьеру Мемфис Депай.

Нидерландец начинал сезон-2021/22 в качестве основного форварда, но зимой он потерял этот статус - это было вызвано трансфером Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Ожидалось, что Депай покинет Каталонию в межсезонье. Но этого не произошло. У себя в Twitter Мемфис опубликовал пост, в котором заявил, что он остается, чтобы помочь команде добиться успеха.

"Я решил остаться в Барселоне. Полностью посвятил себя тому, чтобы внести свой вклад в спортивный успех клуба".

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca — Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022

Вероятно, это правильное решение, так как после продажи Обамеянга в Челси и разрыва контракта с Мартином Брэйтуэйтом, среди центрфорвардов в обойме Хави Эрнандеса остались только Мемфис и Левандовски.