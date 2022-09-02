Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Англии
В рамках пятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде сумел минимально обыграть Лестер.
Единственный гол в матче забил Джейдон Санчо, который воспользовался передачей Маркуса Рэшфорда.
"Лисы" во втором тайме стали больше атаковать, создавать моментов, бить, но восстановить ничейный счет так и не сумели. Манчестер Юнайтед продлил свою серию побед до трех игр.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед:
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Санчо, 23.
Лестер: Уорд - Джастин, Сумаре, Эванс, Томас - Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Дьюсбери-Холл, Барнс - Варди (Дака, 87).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен, Эланга (Каземиро, 59), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) - Рэшфорд (Фред, 88).
Предупреждения: Варди - Далот, Маласия, Мартинес.