Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Англии

В рамках пятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде сумел минимально обыграть Лестер.

Единственный гол в матче забил Джейдон Санчо, который воспользовался передачей Маркуса Рэшфорда.

"Лисы" во втором тайме стали больше атаковать, создавать моментов, бить, но восстановить ничейный счет так и не сумели. Манчестер Юнайтед продлил свою серию побед до трех игр.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед:

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Санчо, 23.

Лестер: Уорд - Джастин, Сумаре, Эванс, Томас - Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Дьюсбери-Холл, Барнс - Варди (Дака, 87).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен, Эланга (Каземиро, 59), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) - Рэшфорд (Фред, 88).

Предупреждения: Варди - Далот, Маласия, Мартинес.