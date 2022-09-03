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Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу

Холанд забил, однако этого оказалось недостаточно для победы "горожан".
Сегодня, 21:22
Астон Вилла - Манчестер Сити / Getty Images
Астон Вилла - Манчестер Сити / Getty Images
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В субботу, 3 сентября, в рамках 6 тура АПЛ Астон Вилла принимала Манчестер Сити. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первой половине встречи зрители голов не увидели, однако уже на старте второго тайма форвард гостевой команды Эрлинг Холанд порадовал фанатов своим забитым мячом.

В середине тайма Астон Вилла сумела отыграться. Гол на свой счет записал вингер Эрик Бэйли, отметившись с передачи Джейкоба Рэмзи.

В оставшееся время "горожане" контролировали мяч и саму игру, однако превратить свое преимущество в голы так и не смогли, завершив матч вничью 1:1.

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1

Голы: Бэйли, 74 - Холанд, 50

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Янг, 27), Мингз, Конса, Динь, Макгинн (Коутиньо, 65), Камара, Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс, Бэйли.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (Марез, 73), Фоден, Холанд.

Предупреждения: Кэш, Динь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Астон Вилла
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