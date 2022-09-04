Барселона на выезде разгромила Севилью

В субботу, 3 сентября, в рамках 4 тура Ла Лиги Севилья встречалась с Барселоной. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

В первом тайме каталонцы, несмотря на давление со стороны Севильи, сумели реализовать два своих момента. Сначала голом отметился вингер Рафинья, добив мяч в пустые ворота после неудачной попытки перекинуть голкипера от Роберта Левандовски.

Спустя 15 минут сам поляк сумел реализовать свой момент, забив с ассиста Жюля Кунде. Форвард Барселоны изящным ударом с лету поразил ворота соперника.

Во втором тайме жирную точку в данной встрече поставил центрбек Эрик Гарсия с ассиста Кунде. Испанец забил гол после скидки головой от француза.

После 4 туров Севилья занимает 17 строчку с 1 баллом, а Барселона идет на 2 месте, набрав 10 очков.

Севилья - Барселона 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50

Севилья: Буну - Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья - Ракитич, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Дилэйни, 46) - Иско (Гомес, 70), Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55), Бальде (Альба, 64) - Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави - Левандовски (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья.

Предупреждения: Дембеле, Бальде, Жордан, Кармона, Араухо, Роберто.