Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Нантом

Двумя ассистами в данной встрече также отметился Лионель Месси.

В субботу, 3 сентября, в рамках 6 тура Лиги 1 Нант принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Уже на 24-й минуте встречи защитник Нанта Фабио заработал удаление, став главным антагонистом данной игры.

Главным героем встречи стал форвард парижан Килиан Мбаппе. Француз отметился двумя голами за 63 минуты, проведенных на поле.

Отметим также нападающего ПСЖ Лионеля Месси, который отдал два ассиста на француза. Аргентинец в этом сезоне набрал 9 очков по системе гол+пас.

После 6 туров Нант идет на 10 месте с 6 очками, а ПСЖ занимает первую строчку, набрав 16 баллов.

Нант - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 18, 54, Мендеш, 68

Нант: Лафон - Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жиротто - Аппиа, Чиривелья, Мутуссами (Дусе, 80) - Блас (Аши, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Данилу Перейра,Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 46) - Верратти (Рамос, 63), Витинья (Саншеш, 33), Сарабия (Экитик, 70) - Месси, Мбаппе (Неймар, 63).

Предупреждения: Паллуа, Бернат, Верратти, Мбаппе, Рамос.

Удаление: Фабио, 24.